"طارق علام وحبيبة صلاح الدين" يفوزان بلقب الطالب والطالبة المثاليين بجامعة المنيا

أسفرت نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثاليين التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب، " إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات" على مستوى كليات جامعة المنيا الأهلية السبع، برعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بعمل رئيس جامعة المنيا الأهلية، عن فوز الطالب طارق علام زكي، بكلية الصيدلة بالمركز الأول ، وحصد لقب الطالب المثالي.

وحصدت الطالبة حبيبة صلاح الدين عبد الستار بكلية الصيدلة ، لقب الطالبة المثالية على مستوى الجامعة ، كما جاء بالمركز الثاني من الطلاب أحمد محمد شديد ، بكلية الطب ، وبالمركز الثالث الطالب أحمد ناصر بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي ، وفي منافسات الطالبات حققت المركز الثاني ، الطالبة منة الله جمال الدين مفيد بكلية العلاقات العامة وإدارة الأعمال ، وجاءت الطالبة مريم فتح الباب عويس، بكلية العلاقات العامة وإدارة الأعمال بالمركز الثالث.

تأتي هذه المسابقة في إطار توجيهات رئيس الجامعة ، بتوسيع قاعدة الأنشطة الطلابية وتنوعها، مع تكثيف العديد من الفعاليات ، لتحقيق أقصى استفادة لطلاب الجامعة الأهلية، وتوسيع مداركهم، ومُشاركتهم في الأنشطة التي تُشبع رغباتهم ، وتُسهم في بناء شخصيتهم ، وتحدث تكاملاً بين دراستهم وتفوقهم العلمي ، وبين تنمية الثقافة والمهارات الشخصية والإبداع في مختلف الأنشطة والمجالات لديهم.

وأُجريت مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مرحلتين ، تضمنت المرحلة الأولى اختبار تحريري في المعلومات العامة ، وفي اللغة الإنجليزية ، والمرحلة الثانية مقابلة شخصية ، وعرض تقديمي عن السيرة الذاتية للمتنافسين ، كما شملت معايير وشروط المسابقة ، انتقاء أفضل العناصر الطلابية من المتفوقين علميًا ودراسيًا بكليتهم الملتحقين بها ، مع تمتعهم بالأخلاق الحسنة ، وحسن المظهر، وقوة الشخصية.

وأن يكون سبق لهم تقديم خدمات مجتمعية تطوعية ، مع اهتمامهم بريادة الأعمال ، وقدرتهم على تقديم أفكار لعلاج المشكلات المجتمعية ، فضًلا عن قياس قدرات المُتنافسين على المناقشة والحوار باللغة الإنجليزية ، أو إجادة إحدى اللغات الأجنبية ، بالإضافة إلى إجادة العربية تحدثاً، وامتلاك مهارات الحاسب الآلي وبرامجه المتنوعة ، واجتياز دورات في التنمية البشرية، والمشاركة في الأنشطة الطلابية.

وتجدر الإشارة إلى أنه أشرف على المسابقة الدكتور أبو هشيمة السيد ، القائم بعمل نائب رئيس جامعة المنيا الأهلية للشئون الأكاديمية، وحكم فعالياتها كل من، الدكتور أحمد شوقي زهران ، مدير مركز ضمان الجودة والإعتماد ، نائب رئيس جامعة المنيا الحكومية الأسبق رئيسًا للجنة التحكيم ، وعضوية الدكتور عبد المجيد أمين القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي بالجامعة الأهلية ، والدكتور محمد نجيب قناوي الأستاذ بكلية الزراعة.

وأشرف على تنظيم فعاليات المسابقة ، وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب ، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، ورنده على الاخصائية بالإدارة.