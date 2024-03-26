سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 26-3-2024

ننشر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 26-3-2024، أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 154.59 جنيه للشراء، و155.62 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 155.66 جنيه للشراء، و156.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

154.59 جنيه للشراء.

155.62 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

155.66 جنيه للشراء.

156.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

150.26 جنيه للشراء.

155.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

150.54 جنيه للشراء.

155.66 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك القاهرة

155.06 جنيه للشراء.

155.52 جنيه للبيع.

مؤشر الدولار

وتراجع مؤشر الدولار 0.02 بالمئة في أحدث تداول ليصل إلى 104.20 نقطة، بينما ارتفع اليورو 0.03 بالمئة إلى 1.0840 دولار.

واستقر الدولار الاسترالي عند 0.6540 دولار أميركي.

وفي اليابان، انخفض الدولار 0.04 بالمئة مقابل الين ليصل إلى 151.37 ين، ويواجه مقاومة كبيرة بالقرب من مستوى 152 ين بسبب تهديد السلطات اليابانية بالتدخل لحماية العملة. وقال وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، الثلاثاء، إنه لا يستبعد اتخاذ أي إجراءات للتعامل مع ضعف الين.

انخفض الين بأكثر من واحد بالمئة، منذ رفع بنك اليابان (المركزي) سعر الفائدة الأسبوع الماضي، إذ يواصل المتداولون التركيز على الفروق في أسعار الفائدة التي لا تزال صارخة بين اليابان وبقية العالم، وخاصة الولايات المتحدة.

وتعالت أصوات السلطات اليابانية بشأن انزعاجها من انخفاض العملة، مع اقترابها من أدنى مستوى لها منذ عدة عقود والذي بلغته في عام 2022.

وفي مناطق أخرى، ارتفع اليوان الصيني في التداولات الخارجية بنحو 0.1 بالمئة إلى 7.2487 للدولار، مواصلا مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة بعد الاشتباه في بيع البنوك المملوكة للدولة للدولار وتوجيهات رسمية قوية من البنك المركزي، مما دعم العملة في السوق المحلية.