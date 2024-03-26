الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، قائلة إن الإيام الماضية شهدت انخفاضات في قيم درجات الحرارة بشكل كبير، ولكن اعتبارا من اليوم سوف تبدأ قيم الحرارة في الارتفاع، إذ ترتفع درجة الحرارة اليوم عن الأمس بحوالي 4 درجات مئوية.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل 26 درجة مئوية خلال فترة النهار

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل 26 درجة مئوية خلال فترة النهار، ويرجع الأمر إلى تأثرنا بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية مرتفعة في قيم درجات حراراتها، فضلا عن وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل زيادة فترات سطوع أشعة الشمس مع عدم وجود أي سُحب مؤثرة.

الأجواء خلال فترة النهار تكون مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري

وتابعت، أن الأجواء خلال فترة النهار تكون مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد وبعض المناطق من جنوب سيناء، بينما أجواء حارة على جنوب الصعيد خلال فترة النهار، مشيرة إلى أنه على الرغم من انخفاض قيم درجات الحرارة ليلا إلا أن هناك تحسن في قيم الحرارة الصغرى، مؤكدة على اعتدال الأحوال الجوية خلال الفترات القادمة.

وأكدت، أن غدا الأربعاء والخميس يشهدان ذرورة الارتفاعات الجوية، فالعظمى على القاهرة تسجل 30 درجة مئوية، بينما يوم الخميس سوف تكون 31 درجة مئوية، مشيرة إلى استمرار ارتفاع درجة الحرارة حتى الأسبوع المقبل.

يذكر أن الدكتورة منار غانم، أكدت أمس أنّ البلاد شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية أمس، وكانت الأمطار متفاوتة الشدة واختلفت من منطقة لأخرى وتساقطت حبات البرد في بعض المناطق، كما انخفضت قيم الحرارة.

وأضافت أن الأجواء ستشهد تحسنا كبيرا اليوم وستتلاشى تماما فرص سقوط الأمطار من على المناطق كافة وتبدأ قيم الحرارة تتجه نحو الارتفاع حتى لو كانت أقل من المعدلات الطبيعية.

وأكدت أن اليوم سيشهد زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، وهذا الأمر سيشعر بالدفء والاستقرار في فترة النهار والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون 22 درجة نهارا، وسيكون الجو دافئا على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد في فترة الظهيرة.