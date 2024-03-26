محافظ سوهاج يتابع انتظام سير العمل بمواقف السيارات ومحطات الوقود

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مع جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، واللجان المشكلة بديوان عام المحافظة والمراكز المختلفة، انتظام سير العمل بمواقف سيارات الأجرة والسرفيس، ومحطات الوقود بنطاق المحافظة، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، عقب تفعيل قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول، بتحريك سعر السولار والبنزين.

واطمأن المحافظ، على انتظام حركة نقل الركاب، والعمل داخل المواقف ومحطات الوقود، دون أية معوقات، مشددًا على المتابعة المستمرة على مدار الساعة، والتأكد من الالتزام بالمسارات المقررة، والتعريفة المحددة، دون أية زيادات أو استغلال للمواطنين، ووضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على السيارات، ومداخل المواقف بشكل واضح، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة، والمرور الدوري على كافة المواقف ومحطات الوقود.

ودعا الفقي، المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات لتطبيق التعريفة الجديدة على الأرقام المعلنة، وهي الخط الساخن 114، ورقم غرفة العمليات بالمحافظة (4608073/093)، ورقم واتس آب إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة (01225487733)، ورقم غرفة عمليات مرور سوهاج (2130134/093)، ورقم إدارة المواقف بالمحافظة (01123388360)، بالإضافة إلى مبادرة "صوتك مسموع" الخط الساخن "15330"، ورقم الواتس آب 01200353111؛ ورقم الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

وفي ذات السياق تفقد اللواء علاء عبدالجابر سكرتير عام محافظة سوهاج، خلال جولة ميدانية مواقف السيارات بنطاق مراكز "طما، وطهطا، والمراغة"، يرافقه رؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي إدارات المرور والمواقف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن المتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على جميع مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بنطاق المحافظة، عقب تفعيل قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول، بتحريك سعر السولار والبنزين.

وتابع السكرتير العام سير العمل وانتظام حركة نقل الركاب، واطمأن على التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، ووضع ملصقات بالتعريفة الجديدة بحجم كبير وواضح في مداخل ومخارج المواقف، وكذلك أرقام استقبال الشكاوى الداخلية لإدارة خدمة المواطنين، والأزمات، والمواقف، بديوان عام المحافظة، وأرقام منظومة الشكاوى الحكومية، وصوتك مسموع".

واستمع "عبدالجابر" إلى عدد من الركاب والسائقين، مؤكدًا ضرورة الالتزام التام بالتعريفة المقررة، وعدم استغلال المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.