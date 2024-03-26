موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات.. مع حلول اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك، يكثف المواطنين البحث عن موعد أذان المغرب، بغية معرفة موعد الإفطار، حيث يختلف من محافظة لأخرى.

موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات

موعد أذان المغرب في القاهرة الساعة: 6:10 مساءً

موعد أذان المغرب في الجيزة الساعة 6:10 مساءً

موعد أذان المغرب في الإسكندريةالساعة 6:16 مساءً

موعد أذان المغرب في سوهاج الساعة 6:00 مساءً

موعد أذان المغرب في أسوان الساعة 6:02 مساءً

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية الساعة 6:06 مساءً

موعد أذان المغرب في طنطا الساعة 6:12 مساءً

موعد أذان المغرب في أسيوط الساعة 6:10 مساءً

موعد أذان المغرب في شرم الشيخ الساعة 5:58 مساءً

موعد أذان المغرب في قنا الساعة 5:58 مساءً

موعد أذان المغرب في الغردقة الساعة 5:50 مساءً

موعد أذان المغرب في مرسى مطروح الساعة 6:29 مساءً

موعد أذان المغرب في المنصورة 5:59 مساءً

موعد أذان المغرب في الشرقية الساعة 6:09 مساءً