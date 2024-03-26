الثلاثاء 26 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات

أذان المغرب
أذان المغرب

موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات.. مع حلول اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك، يكثف المواطنين البحث عن موعد أذان المغرب، بغية معرفة موعد الإفطار، حيث يختلف من محافظة لأخرى.

txt

أمين الفتوي يجيب عن مسائل متعلقة بأحكام الصيام في رمضان (شاهد)

txt

كلام فى الصيام

موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات

موعد أذان المغرب في القاهرة الساعة: 6:10 مساءً

موعد أذان المغرب في الجيزة الساعة 6:10 مساءً

موعد أذان المغرب في الإسكندريةالساعة 6:16 مساءً

موعد أذان المغرب في  سوهاج الساعة 6:00 مساءً

موعد أذان المغرب في أسوان الساعة 6:02 مساءً

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية الساعة 6:06 مساءً

موعد أذان المغرب في طنطا الساعة 6:12 مساءً

موعد أذان المغرب في أسيوط الساعة 6:10 مساءً

موعد أذان المغرب في شرم الشيخ الساعة 5:58 مساءً

موعد أذان المغرب في قنا الساعة 5:58 مساءً

موعد أذان المغرب في  الغردقة الساعة 5:50 مساءً

موعد أذان المغرب في  مرسى مطروح الساعة 6:29 مساءً

موعد أذان المغرب في  المنصورة 5:59 مساءً

موعد أذان المغرب في  الشرقية الساعة 6:09 مساءً

مواد متعلقة

داعية يحذر من تجاهل آداب رمضان: الصيام ليس إمساك عن الطعام والشراب فقط

نصائح لمرضى حساسية الصدر عند الصيام

كلام فى الصيام
الجريدة الورقية