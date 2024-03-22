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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أمين الفتوي يجيب عن مسائل متعلقة بأحكام الصيام في رمضان (شاهد)

شهر رمضان
شهر رمضان

رداً على استفسار أحد المتصلين، حول حكم الشرع في مسألة النظر للنساء خلال الصوم في نهار رمضان وهل يفسده، أجاب الشيخ محمد طنطاوي، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، «الإنسان يجب أن يورثه الصيام التقوى، لأنه سبحانه في آيات الصوم أوصانا بالتقوى، لعلكم تتقون».

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يجب على الإنسان الإبتعاد عن كل ما يغضب الله وحرمه

وأضاف «طنطاوي»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشتي القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، أنَّه يجب على الإنسان الإبتعاد عن كل ما يغضب الله وحرمه، ومنها النظر إلى النساء الأجنبيات عنه، لأنه من شأنه أن ينقص أجره».

النظر إلى المرأة بشهوة

وتابع أمين الفتوي بدار الإفتاء: «مسألة النظر إلى المرأة بشهوة لا يترتب عليه أن يكون الصائم في هذه الحالة مُفطر، ولكن بالطبع ينقص أجره، وبالتالي فقد جزء مما أراد تحصيله من الصيام».
واستطرد: «بالنسبة إلى قطرة العين فهي غير مفطرة في نهار رمضان للصائمين، حتى وإن استشعر المريض طعمها في حلقة لأنها ربما قد تسربت، وهذا بخلاف قطرة الأنف التي إن تسربت إلى الحلق أفطرت أما إن لم تتجاوز الخيشوم فلا مانع».
 

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