الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حقيقة تجدد إصابة ياسر إبراهيم وموقفه من مباراة الأهلي وسيمبا

ياسر إبراهيم لاعب
ياسر إبراهيم لاعب الأهلي

نفى الإعلامي محمد شبانة كل ما أشيع في الفترة الأخيرة بشأن تجدد إصابة ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي.

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ياسر إبراهيم خارج حسابات الأهلي أمام سيمبا

وقال شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، أن أحمد جاب الله طبيب الفريق بالقلعة الحمراء أكد على أن اللاعب يجري برنامجه التأهيلي بشكل طبيعي ولم يحدث له أي تجدد للإصابة.

موقف ياسر إبراهيم من مباراة سيمبا

واختتم شبانة قائلا أن اللاعب قد لا يلحق بمباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني والتي ستجمع الفريقين في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا ولكنه سيكون جاهزا في المباريات التي تليها.

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