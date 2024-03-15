ياسر إبراهيم خارج حسابات الأهلي أمام سيمبا

تأكد غياب ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة سيمبا خاصة أن البرنامج التأهيلي الذي يخوضه اللاعب مازال مستمراً وقد تكون هناك فرص للحاقه بمباراة الإياب في القاهرة.

وتجرى محاولات لتجهيز الفلسطيني وسام أبو علي الذي يعاني شد في العضلة الخلفية وسيكون على الأرجح جاهزاً لخوض التدريبات بصورة طبيعية قبل السفر إلى تنزانيا.

ومنح كولر لاعبيه راحة اليوم الجمعة على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته غداً السبت كما رفض المدرب السويسري فكرة خوض لقاءات ودية خوفاً من الإصابات.

ويترقب الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر حل أزمة اللاعبين الدوليين بعد أن حدد نادي سيمبا التنزاني يوم 29 مارس الجاري موعداً لمباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في تنزانيا.