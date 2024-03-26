بالفيديو آراء المتعاملين مع خدمات التغطية الصحية الشاملة بمجمع السويس الطبي

أبرزت الهيئة العامة للرعاية الصحية، من خلال فيديو آراء المتعاملين مع الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بأقسام مجمع السويس الطبي المختلفة، وذلك تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.

ورصد الفيديو أيضًا آراء عدد من المواطنين سواء من كبار السن أو ذوي الهمم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، والذين أشادوا بمستوى الخدمة الطبية المتميزة عالية الجودة المقدمة لهم بمجمع السويس الطبي وذلك دون تحميلهم أي أعباء مالية إضافية على كاهلهم.

هذا، ويخدم مجمع السويس الطبي، كافة المواطنين من قاطنى إقليم القناة ومدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة، فيما بلغت التكلفة الإجمالية لإنشائه وتجهيزه 3 مليارات جنيه، ويتوفر به جميع التخصصات الطبية.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمجمع السويس الطبى 427 سريرًا، تشمل 263 سريرًا للإقامة الداخلية، و109 سريرًا للرعايات المركزة، و70 سريرًا للغسيل الكُلوى، و28 سريرًا للطوارئ، و54 حضانة، و16 غرفة للعمليات، منها 4 غرف للولادة القيصرية وللولادة الطبيعية، ووحدة للمناظير، إضافة إلى 4 مراكز متخصصة "أمراض الكُلى والمسالك، طب وجراحة العيون، أمراض القلب والقسطرة، الحروق"، كما يتوفر به 64 عيادة خارجية.

