رياح وأتربة.. الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

الطقس الآن.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 16 رمضان 1445 هـ، حيث قالت أن البلاد تشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الانحاء.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد، عبر بيان نُشر على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أن طقس الثلاثاء سيكون مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، فيما يكون حارًا على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

لايوجد امطار

أوضحت الأرصاد أنه لا يوجد فرص لسقوط أمطار اليوم على جميع الأنحاء، وحذرت من وجود نشاط في الرياح التي تكون مثيرة للاتربة في بعض الأحيان في السواحل الشمالية الغربية

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر المتوقعة اليوم، حيث تسود منطقة القاهرة الكبرى ورياح معتدلة بسرعة 26 كم/س، وطقس غائم جزئيًا، وتسود منطقة الوجه البحري ورياح معتدلة بسرعة 26 كم/س، وسحب غائمة جزئيًا.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، إنه تشهد منطقة السواحل الشمالية الغربية نشاط الرياح أحيانًا بسرعة 30 كم/س، وطقسا غائما جزئيًا، فيما تسود منطقة السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ورياح معتدلة بسرعة 24 كم/س، وطقس غائم جزئيًا.

وتشهد منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، رياحا نشطة أحيانًا بسرعة 22 كم/س، وطقسا مشمسا، وتسود منطقة شمال الصعيد شبورة مائية صباحًا، ورياح معتدلة بسرعة 26 كم/س، وطقس غائم جزئيًا، وتسود منطقة جنوب الصعيد، رياح معتدلة بسرعة 26 كم/س، وطقس مشمس

حالة البحر والأمواج اليوم

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، بأن يكون البحر المتوسط معتدلا، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية: جنوبية غربية، ويكون البحر الأحمر خفيف: معتدل، وارتفاع الموج من 1.25: 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17.

الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17.

مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15.

سوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 15.

قنا العظمى 28 درجة والصغرى 16.

أسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.