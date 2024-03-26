موعد مباراة مصر والسعودية في بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا

يستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة نظيره السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة اتحاد غرب آسيا الودية.

وتستضيف السعودية بطولة غرب آسيا في الفترة من 20 حتى 26 مارس الجاري، بمشاركة 8 منتخبات وهم "مصر، السعودية، الأردن، العراق، الإمارات، كوريا الجنوبية، تايلاند، وأستراليا".

وخاض منتخب مصر الأولمبي مباراتين، فاز في الأولى على حساب الإمارات بهدف سجله بلال مظهر، ثم خسر في نصف النهائي امام استراليا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

وعلى الجانب الآخر خسر منتخب السعودية أمام كوريا الجنوبية في مباراة دور نصف النهائي بهدف.

موعد مباراة مصر والسعودية..

تقام مباراة مصر والسعودية اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية وتنقل مباراة مصر والسعودية اليوم على قناة أون تايم سبورت 2.

وتأتي مشاركة منتخب مصر الأولمبي في بطولة غرب آسيا في إطار الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.