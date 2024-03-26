موعد صلاة عيد الفطر 2024.. يكثف الكثير من المواطنين البحث عن التفاصيل الكاملة عن إجازة عيد الفطر، وموعد الصلاة، حيث تبدأ إجازة عيد الفطر من يوم الأربعاء 10 إبريل وتستمر حتى يوم السبت 13 إبريل في القطاعين الخاص والعام.

أول ايام عيد الفطر المبارك

وكشفت الحسابات الفلكية، أن الأربعاء الموافق 10 أبريل المقبل 2024، هو أول ايام عيد الفطر المبارك، حيث سينتهي شهر رمضان 2024 يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة: 5:59 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر في الجيزة: 5:58 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر في بني سويف: 5:59 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر في المنيا: 6:02 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في أسيوط: 6 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في سوهاج: 5:59 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر في قنا: 5:55 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر في أسوان: 5:56 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر في أبوسميل: 6:02 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر في الإسكندرية: 6:02 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر في الفيوم: 6 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر في بورسعيد: 5:53 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر في السويس: 5:53 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر في طابا: 5:44 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر في مرسى مطروح: 6:13 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر في دمنهور: 6 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر في طنطا: 5:58 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر في الإسماعيلية: 5:53 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر في المنصورة: 5:57 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر في الزقازيق 5:56 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر في بنها: 5:58 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر في كفر الشيخ: 5:58 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر في شلاتين: 5:16 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر في حلايب: 5:12 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر في السلوم: 6:21 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر في العريش: 5:47 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر في الطور 5:50 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر في سانت كاترين: 5:48 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر في شرم الشيخ: 5:47 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر في الغردقة: 5:50 صباحا