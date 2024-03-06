أفلام عيد الفطر 2024| شاهد البوستر التشويقي لـ"فاصل من اللحظات اللذيذة"

أطلق المنتج كريم السبكي البوستر التشويقي الأول لفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، تمهيداً لطرحه فى موسم عيد الفطر المقبل.

وظهر فى البوستر كل من هشام ماجد بطل العمل وهنا الزاهد التى تجسد دور البطولة النسائية، برفقة بيومي فؤاد ومحمد ثروت والطفل جان رامز.

أشار كريم السبكي على البوستر قائلا: "توكلنا علي الله فيلم عيد الفطر فاصل من اللحظات اللذيذة".

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

ومن المفترض أن يشارك المطرب أحمد سعد فى هذا الفيلم بغناء الأغنية الدعائية له بالإضافة إلى أغاني يتم عرضها ضمن أحداث الفيلم.

أعمال هشام ماجد بالسباق الرمضاني المقبل 2024

وينتظر الفنان هشام ماجد عرض مسلسله الجديد أشغال شقة عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في رمضان 2024، في تناول درامي طريف وكوميدي لأجواء الأسر وتعاملها اليومي مع الخادمات وما يتبعها من مواقف.

وتنطلق الأحداث داخل منزل أسرة مصرية عادية تواجه أزمات لا حدود لها مع الخادمات مما ينعكس على حياة بطل العمل الذي يعمل طبيبا وزوجته التي تعمل مذيعة تليفزيونية ولديهما طفلان توأم.

أبطال مسلسل "أشغال شقة"

مُسلسل "أشغال شقة" من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوي محمد علي، مصطفي غريب، وآخرين ومن تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، إنتاج عبد الله أبو الفتوح.