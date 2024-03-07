حفلات عيد الفطر.. موعد حفل هاني شاكر فى بيروت

يستعد النجم هاني شاكر لإحياء حفلا غنائيا، فى بيروت، يوم 13 شهر أبريل المقبل، وذلك ضمن حفلات عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن يقدم هاني شاكر خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة التى يتفاعل معها الجمهور.

وكان أمير الغناء العربى طرح مؤخرا أحدث أغانيه بعنوان "الهوية عربى"، وذلك على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وأحداث غزة، من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكرى وتوزيع أحمد أمين.

كما طرح شاكر مؤخرًا أحدث أغانيه، والتي جاءت بعنوان "بلاد البخت" بتقنية الـ AI والتي لاقت تفاعلاً كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شكرى وتوزيع ميدو مزيكا وميكس وماستر محمد جودة، وهي ثالث أغاني أمير الغناء العربي لهذا العام بعد طرحه مؤخرا أغنيتي "الكبير" و"مروق" اللذين حققا نسبة تفاعل كبيرة مع الجمهور فى أنحاء الوطن العربي منذ طرحهما.



تصدر الفنان هاني شاكر التريند على موقع جوجل، وذلك بعد حفلته التي كانت على مسرح المحكي بمهرجان القلعة أمس، والتي غنى فيه الكثير من أغانيه التي أحبها الجمهور على مدار سنوات طويلة

وكان أكد أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، أن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء يقدم جميع ألوان الفنون وهذا ما يميزه عن غيره من المهرجانات، وهذا يدل على أن المواطن المصري متذوق جيد للفن.

أضاف هاني شاكر خلال تصريحاته لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، أن حضور الأسرة المصرية لمهرجان القلعة يدل على أن هناك دفعًا كبيرًا للأطفال لمتابعة الفن المصري وهذا ما تلعبه الأسرة المصرية، وهذا يعمل على إشباع الأطفال فنيًّا.

تابع هاني شاكر، أن حفله بمهرجان القلعة سوف يقدم من خلاله كل ما يطلبه الجمهور خلال الحفل، وإرضاء الجمهور واجب تجاه الفنان.

ووجَّه هاني شاكر الشكر لقناة الحياة لنقلها فعليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء قائلًا: قناة الحياة هي منبر للفن المصري لأنها استطاعت أن تقدم الفعاليات للعالم كله بشكل متميز.

وحققَّ الفنان هاني شاكر نجاحًا بأغينته الجديدة، بعنوان “مروق” والتي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقي المختلفة.

أغنية مروق لهانى شاكر هي ثاني أغانيه لصيف 2023، بعد طرحه مؤخرًا أغنية الكبير، خلال أيام قليلة ماضية، والتى حققتْ أكثر من 800 ألف مشاهدة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

نالت الأغنية إعجاب الجمهور ووصفوها بأنها مليئة بالطاقة الإيجابية وتدعو للتفاؤل والفرفشة.

كلمات أغنية مروق لـ هاني شاكر:

تقول كلماتها:

" المزاج مروق والكلام مزوق

صاحي انا النهارده مش هاممني

الهموم راميها .. احزان لاغيها..

ومعادش فيها الي شاغلني

فضي فضي فضي .. الدماغ وقضي

كل يوم بيومه ليه حاسبها

روح لناس تضحك.. خلي الفرح صحبك

اي فتره غامقه روح وسيبها

خد يومين تفرفش..ع السعاده فتش ..

خد ايه الي حوش عيش حياتك

روح سافر وطير..غير جو غير..

انت الي بايديك الوان حياتك

عدي ع الي واحشك.. قولو انه واحشك

قرب البعيد ماتسيبش زعله

رجع الي ماشي..ومن زمان مجاشي

مد الايد بحب هتبقي اعلي

حاوط ع الحبايب .. واسأل ع الي غايب

والي فينا سايب الف ذكري

صفي القلب صفي..واشتري الي يوفي

الليلادي سهره لحد بكرا ".



طرح أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، أغنية جديد تحمل اسم "الكبير"، وهي من كلمات وألحان مصطفى شكرى، فى أول تعاون بينهما.

كلمات أغنية الكبير هاني شاكر:

وتقول كلماتها:

"الكبير لما يغيب الحبال هوا بتسيب

واللي مالوش فيها بقي ليه

بقي كل همه يقول أفيه

كله صدق نفسه خلاص

والعويل اتشال عالراس

وانا شاري مخي

وبتفرج علي ناس بتهري وبتهرج

واللي كان مربوط قدامي

ماصدق انه بيتحرك

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

الموهمين يجوا كدا علي جنب

والخوفين واللي ملهوش قلب

فضي الميدان علشان مليان في رغي وقواله

اللعبه دي ليها ابطالها

وانا يوم ماهخسر هبطلها

كتر الكلام وعشان ببلاش

محتاجله رجاله

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

الكبير لما يغيب الحبال هوا بتسيب

انا مأسسها انا عنوان الجدعنة

اليوم عندي يساوي من ايامكم سنة

انا مأسسها انا عنوان الجدعنة

اليوم عندي يساوي من ايامكم سنة

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

الكبير لما يغيب الحبال هوا بتسيب".

كان هاني شاكر طرح أخيرًا، أغنية "فرق في الإحساس" من كلمات إسماعيل رأفت، ألحان وليد سعد، توزيع: خالد نبيل، مكس وماستر: ياسر أنور.