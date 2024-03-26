أسعار النفط تواصل الصعود وسط توقعات بتراجع المعروض

تتجه أسعار النفط نحو الارتفاع لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات جلسة ، اليوم الثلاثاء 26 مارس، بعدما زادت بأكثر من دولار عند التسوية أمس الإثنين وسط توقعات بتقلص الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج الروسية والهجمات على المصافي الروسية.

أسعار النفط

وارتفعت أسعار النفط لخام برنت بما يصل إلى نحو 23 سنتا ليصل إلى مستوى سعر 86.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:18 بتوقيت غرينتش.

وصعدت أسعار النفط للعقود الآجلة للخام الأميركي بما يصل إلى نحو 28 سنتا ليصل إلى مستوى سعر 82.23 دولار.

ووفقا لمذكرة من محللي إيه.إن.زد، فقد زادت أسعار النفط بسبب أمور تتعلق بحجم المعروض واستمرار التوتر في الشرق الأوسط.



وأغلق الخامان على ارتفاع بمقدار 1.32 دولار عند التسوية في جلسة التداول السابقة.

وطلبت روسيا من شركات النفط التابعة لها خفض الإنتاج لتحقيق هدف منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وهو تسعة ملايين برميل يوميا، وفي أواخر فبراير/شباط، كانت روسيا تنتج نحو 9.5 مليون برميل يوميا.

وفي الوقت نفسه، استمرت الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية. واضطرت مصفاة كويبيشيف الروسية إلى وقف نصف طاقتها الانتاجية بعد اندلاع حريق هناك صباح يوم السبت.

أسعار النفط في الأسواق العالمية

أسعار النفط

وأمس الاثنين، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

لكن المحللين ليسوا واثقين من أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة سيوقف هجمات جماعة الحوثي اليمنية والتي أدت إلى تعطيل طرق الشحن في البحر الأحمر.

وبعد التصويت، ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة وفد للولايات المتحدة لمناقشة الغزو الإسرائيلي المزمع لمدينة رفح في قطاع غزة، والذي يعارضه حلفاء إسرائيل.

وتقول الولايات المتحدة إن موقفها لم يتغير، لكن الخلاف أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقيد المساعدات العسكرية لإسرائيل إذا مضت قدماً في الاجتياح البري لرفح.



الغيص: قطاع التنقيب يحتاج استثمارات 11 تريليون دولار بحلول 2045

أوبك

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص، إن قطاع التنقيب والاستخراج النفطي يحتاج إلى استثمارات بقيمة 11.1 تريليون دولار بحلول 2045.

وأضاف الغيص لوكالة أنباء الإمارات أن تأمين الإمدادات اللازمة من النفط التي يحتاجها العالم يتطلب ضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف أنشطة الصناعة النفطية في ظل الزيادة المتوقعة في الاستهلاك العالمي للطاقة التي تشكل ركيزة أساسية لمواصلة زخم النمو الاقتصادي العالمي.



وأوضح الغيص أن قطاع التكرير والتصنيع النفطي يحتاج إلى استثمارات بحوالي 1.7 تريليون دولار، فيما يتطلب قطاع النقل والتسويق تخصيص استثمارات بقيمة 1.2 تريليون دولار وذلك بحلول عام 2045.