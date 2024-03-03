الأحد 03 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

الكويت والسعودية وسلطنة عمان تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط

خفض انتاج النفط
خفض انتاج النفط

أعلنت الكويت والسعودية وسلطنة عمان، اليوم الأحد، تمديد خفضهما الطوعي لإنتاج النفط حتى الربع الثاني من العام الجاري.
وقال وزير النفط الكويتي رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية عماد العتيقي في بيان، إن بلاده قررت تمديد بلاده خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ 135 ألف برميل يومياً حتى نهاية يونيو المقبل، مضيفا أن القرار يأتي بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق مجموعة "أوبك بلس"، مشيرا إلى أن إنتاج الكويت سيستمر عند 2.413 مليون برميل يومياً حتى نهاية يونيو المقبل.
واعتبر العتيقي القرار يأتي دعماً لاستقرار السوق، مشيرا إلى أنه ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجياً حسب أوضاع السوق، موضحا أن الخفض الطوعي هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي السابق البالغ 128 ألف برميل يومياً، الذي سبق أن أعلنت عنه الكويت في أبريل 2023، والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.
وبينما أفاد العتيقي بأن الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، قال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية إن المملكة ستُمدد خفضها الطوعي، البالغ مليون برميل يومياً والذي بدأ تطبيقه في يوليو 2023، لنهاية الربع الثاني من العام الحالي.

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