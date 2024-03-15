الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الطاقة الأمريكية: دول غير أعضاء في "أوبك+" ستقود نمو إنتاج النفط في 2024

إدارة معلومات الطاقة
إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية  يوم الخميس أن يدفع الطلب في الولايات المتحدة وجيانا وكندا والبرازيل نمو الإنتاج العالمي من النفط في المدى القريب ما سيعوض تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف "أوبك+".

 

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

 

وتأتي توقعات زيادة الإمدادات بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، في إطار ما يعرف باسم تحالف "أوبك+"، هذا الشهر على تمديد الخفض الطوعي في الإنتاج بواقع 2.2 مليون برميل يوميا سعيا لدعم الأسعار.


يمكن أن يؤدي النمو من المنتجين من خارج "أوبك+" إلى تقويض جهود التحالف في دعم الأسواق وسط مخاوف بشأن نمو الطلب العالمي وزيادة الإمدادات. وتشكل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وجيانا أكثر من 80% من نمو المعروض عالميا في التوقعات الحالية لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية .


قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج "أوبك+" من المنتجات النفطية المكررة سينخفض ​​بمقدار مليون برميل يوميا في 2024، بينما ستنمو إمدادات الدول غير الأعضاء بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا، بقيادة الولايات المتحدة.

 

وفي 2025، سيرتفع إنتاج "أوبك+" من المنتجات النفطية بمقدار 900 ألف برميل يوميا مع انتهاء تخفيضات الإنتاج، بينما سينمو الإنتاج من خارج "أوبك+" 1.1 مليون برميل أخرى يوميا.

 

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إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

 

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية


وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن المعروض العالمي من النفط والمنتجات النفطية المكررة بلغ 101.8 مليون برميل يوميا في 2023، ومن المتوقع أن يرتفع بمقدار 400 ألف برميل يوميا في 2024 ومليوني برميل يوميا في 2025.


وبلغ إنتاج النفط الأميركي 13.3 مليون برميل يوميا في 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمقدار 400 ألف برميل يوميا في 2024 و800 ألف برميل يوميا في 2025.

 

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