اسعار النفط تتراجع وبرنت يسجل85.17 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، تراجعاً خلال تعاملات اليوم الجمعة 15-3-2024، في التعاملات الآسيوية، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب بنسبة 4% هذا الأسبوع مدعومة بتعديل وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها للطلب على النفط في 2024، والانخفاض غير المتوقع للمخزونات الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتًا، أو 0.3 %، ووصلت إلى 85.17 دولار للبرميل بعدما تجاوزت 85 دولارًا للبرميل أمس لأول مرة منذ نوفمبر الماضي، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا، أو 0.3 %، إلى 81.04 دولار، وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية أمس توقعاتها بشأن الطلب على النفط في 2024 للمرة الرابعة منذ نوفمبر الماضي.

وقالت الوكالة في أحدث تقرير لها إن الطلب العالمي على النفط سيزيد بـ 1.3 مليون برميل يوميًّا في عام 2024 بزيادة 110 آلاف برميل يوميًّا عن الشهر الماضي، وتتوقع عجزًا طفيفًا في الإمدادات هذا العام بعدما مدد أعضاء أوبك+ خفض الإنتاج.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت أيضًا بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي في الوقت الذي تكثف فيه مصافي التكرير عمليات المعالجة بينما تراجعت مخزونات البنزين مع ارتفاع الطلب.