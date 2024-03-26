موعد مباراة انجلترا وبلجيكا والقنوات الناقلة

مواجهة قوية ستجمع بين منتخبي انجلترا وبلجيكا، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "ويمبلي في إطار لقاءات فترة التوقف الدولي الحالي.

وكان منتخب انجلترا قد خسر من البرازيل بهدف منذ أيام خلال فترة التوقف الحالية بينما تعادل منتخب بلجيكا مع أيرلندا بدون أهداف.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات إنجلترا وبلجيكا للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024، في صيف هذا العام.

موعد مباراة إنجلترا وبلجيكا

تنطلق مباراة إنجلترا وبلجيكا مساء اليوم في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 5 وسيكون علي محمد علي معلق مباراة الليلة.