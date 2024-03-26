موعد مباراة السعودية وطاجيكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

يخوض منتخب السعودية مواجهة جديدة أمام نظيره الطاجيكي مساء اليوم الثلاثاء في إطار لقاءات الجولة الرابعة من الدور الثاني للتصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

يحتل المنتخب السعودي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يأتي طاجيكستان بالمركز الثاني، ومعه 4 نقاط.

وكان منتخب السعودية قد فاز على طاجيكستان بهدف في الجولة الثالثة ويبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة المقررة اليوم.

موعد مباراة السعودية وطاجيكستان

تنطلق مباراة السعودية وطاجيكستان في تصفيات كأس العالم، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت السعودية وتذاع المباراة عبر قناة SSC HD 1 السعودية

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة السابعة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم مع منتخبات طاجيكستان والأردن وباكستان.