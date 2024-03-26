إبراهيم صلاح: الزمالك المرشح الأقوى في الكونفدرالية والجمهور لن يسامح أحد

يرى إبراهيم صلاح لاعب الزمالك السابق، أن الفارس الأبيض المرشح الأبرز للتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويواصل الزمالك بقيادة جوزيه جوميز استعداداته لمواجهة فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية والمقرر لها نهاية الشهر الجاري.

وتأهل الزمالك إلى دور ربع نهائي الكونفدرالية، بعدما تصدر مجموعته برصيد 16 نقطة.

وقال صلاح خلال تصريحات تليفزيونية "بطولة الكونفدرالية جمهور الزمالك لنا يسامح أحد فيها، الأبيض هو المرشح الأقوى للتتويج باللقب".

وأضاف "مباراة الزمالك أمام فيوتشر ستكون مواجهة صعبة جدًا ومصيرية لأنها مع نادي مصري ولاعبين مصريين ويعرفون إمكانيات بعضهم، ولكن لدينا ثقة كبيرة في لاعبي القلعة البيضاء".

وأتم تصريحاته “فترة التوقف جاءت في وقتها، وذلك لأن الزمالك لم يكن يسير بشكل جيد، خرجنا من بطولة كأس مصر أمام الأهلي والخسارة من الجونة في بطولة الدوري”.