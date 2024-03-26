كهربا يوضح رد فعله بعد تصريحات كولر بأنه رقم 3

كشف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي رد فعله بعد تصريحات المدرب السويسري مارسيل كولر بأنه رقم 3 بين مهاجمي القلعة الحمراء.

وجاءت تصريحات كولر في أعقاب مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بعد اعتذار كهربا عن السفر بسبب فرح شقيقته.

وقال كهربا خلال تصريحات تليفزيونية "في الأهلي لا يوجد لاعب رقم واحد وإثنين وثلاثة، أي لاعب يشارك كلنا ندعمه، لم أحزن بسبب تصريح كولر عندما قال إنني رقم 3 بل على العكس هذا جعلني أتدرب جيدًا، هو يحبني جدًا وبالنسبة لي هو القائد وكلنا تحت أمره".

وأضاف : "أنا عمري ما أسيب الأهلي أبدًا، الجمهور والنادي يعرفون كم أحبهم، لكن هذه أختي الوحيدة، وهي فعلت كل شيء في الدنيا من أجلي، أنا أجلت الفرح 4 أشهر بسبب مباريات هامة مع النادي، ووقت الفرح لم أكن أعلم توقيت المباراة".

وواصل " أنا من داخل نفسي أنا رقم واحد في مصر كلها".

وأتم تصريحاته "تحدثت مع زملائي في الفريق، وقالوا إنهم سيساعدوني، وكانوا يتمنون أن يحضروا الفرح، كنت أريد أن أؤجل الفرح، وهذه أختي الوحيدة ولم أكن أريد أن أكسر بخاطرها وتحدثت مع كولر، لم يكن موافقا في البداية، وفي اليوم التالي تحدثت معه مرة أخرى فقال لي حسنًا عندما تعود أمامك مجهود مضاعف في التدريبات لكي تعود للفريق".