العلاج بالإبر يساعد في علاج الصداع

الصداع - وخاصة الناتج عن القلق أو نزلات البرد أو الدورة الشهرية - ينجم عن تصلب عضلات الرقبة التي تثبط الدورة الدموية تحفيز الضغط على بعض النقاط النشطة بيولوجيا في الجسم وتدليك مناطق معينة يساعد على استرخاء العضلات المتوترة وتحسين الدورة الدموية وبالتالي تخفيف الصداع.

يُطلق على تطبيق القوة أو الضغط اللطيف على نقاط محددة في الجسم اسم العلاج بالضغط، وطريقة مستمدة من الطب الصيني التقليدي للتخلص من الصداع وتلمس الأصابع وتضغط وتفرك مناطق محددة حيث تعتبر الطاقة راكدة العلاج بالابر هو وسيلة مناسبة.

الصداع



أين هي النقاط التي يتم الضغط عليها لتؤثر على الصداع؟

1- تقع على جانبي الرأس بحوالي 2.54 سم خلف العينين، وضع إبهاميك على صدغيك وابدأ بتدليكهما في نفس الوقت، مع تحريك إصبعك بلطف في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة.



2- ضع إبهاميك في مؤخرة رأسك عند قاعدة جمجمتك على جانبي عمودك الفقري قم بإمالة رأسك للخلف قليلاً واضغط برفق بأصابعك للأعلى.



3- قم بالتدليك والضغط بقوة بين إصبعي الإبهام والسبابة على راحة يدك.



4- باستخدام إصبعي السبابة، قم بتدليك الحافة الداخلية لحاجبيك بلطف عند جسر الأنف.



5- ضع إصبع السبابة بين إصبع قدمك الكبير والثاني حرك إصبع قدمك بمقدار بوصة واحدة (2.54 سم) لأعلى قدمك، تقريبًا حيث تلتقي عظام إصبع القدم. اضغط على هذه النقطة وقم بالتدليك.

ما لا تعرفه عن الصداع

الصداع عبارة عن نوبات مؤلمة بشكل معتدل من آلام الرأس، في حين أن الصداع النصفي هو مرض عصبي قد يسبب أعراضًا مثل الغثيان وتغيرات الرؤية والإرهاق، بالإضافة إلى آلام الرأس الشديدة، فعلى عكس الصداع الذي يستمر عادة أقل من ساعة أو ساعتين ، فإن أعراض الصداع النصفي تأتي على مراحل يمكن أن تبدأ في وقت مبكر قبل 24 ساعة من أي ألم في الرأس.

والصداع مشكلة شائعة، لكن بالنسبة لمعظم الناس ، فهو ليس سيئًا بما يكفي لتعطيل حياتك اليومية، أما الصداع النصفي فحالة أكثر خطورة، فهي تسبب صداعًا شديدًا والعديد من الأعراض الأخرى مثل الضعف والارتباك والغثيان الشديد، ويمكن أن يأتي الصداع ويختفي بناءً على نمط حياتك ، لكن الصداع النصفي يمكن أن يستمر مدى الحياة وقد يحتاج إلى علاج طبي.