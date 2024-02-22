خبيرة تغذية تكشف أفضل أنواع الزيوت المفيدة لصحة الإنسان

كشفت خبيرة التغذية كابانوف، أن زيت دوار الشمس يحتوي على العديد من الفيتامينات، بما في ذلك فيتامين E المضاد للأكسدة.

في مقابلة مع خبيرة التغذية أليكسي كابانوف، تم وصف الزيوت النباتية بأنها مفيدة بشكل عام لصحة الإنسان.

وأشار كابانوف إلى أنه بدون الحصول على الدهون لا يستطيع جسم الإنسان القيام بوظائفه بشكل طبيعي، كما أن الزيوت النباتية تمده بأكثر أنواع الدهون فائدة على شكل أحماض دهنية غير مشبعة بفضل استهلاكها، ينخفض \u200b\u200bمستوى الكوليسترول "الضار"، ومعه خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي الوقت نفسه، أكدت خبيرة التغذية: لا يفضل أي من الزيوت، بما في ذلك زيت الزيتون الشهير.

وقالت في مقابلة مع Lenta.ru: "إن الجسم يحصل على أكبر فائدة من الاستهلاك المتوازن للزيوت النباتية المختلفة وعباد الشمس وزيوت الزيتون أولاً".

زيوت ينصح بتناولها

وبحسب كابانوف، ينصح بإدراج زيت الزيتون في النظام الغذائي في حالات مقدمات السكري والسكري من النوع الثاني كمنتج يساعد على خفض مستويات السكر ويحارب الالتهابات ولكن زيت عباد الشمس (غير المكرر) ليس أقل شأنا في فوائده من زيت الزيتون.

وبسبب الإعلانات القوية والجهود التي يبذلها المسوقون، يكون لدى الجمهور انطباع خاطئ عن تفوق زيت الزيتون. في الواقع، الأمر ليس كذلك والزيوت النباتية، مثل المنتجات النباتية، كقاعدة عامة، تكمل بعضها البعض.

وقالت كابانوف إن زيت عباد الشمس يحتوي على العديد من الفيتامينات، بما في ذلك فيتامين E بالإضافة إلى ذلك، فهو مصدر لأحماض أوميغا 6 الدهنية المتعددة غير المشبعة، زيت الزيتون هو مصدر للأحماض الدهنية أوميغا 9 الأحادية غير المشبعة ولهذا السبب يجب أن تتناوب هذه الزيوت في النظام الغذائي.