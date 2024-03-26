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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شبانة يحذر من توغل منصات المراهنات في الرياضة المصرية

شبانة
شبانة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك أحد المنصات الالكترونية نهبت نصف مليار جنيه من المصريين بسبب (مراهنات كرة القدم)، وقامت هذه المنصة بالنصب على العديد من الشباب.

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وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "المراهنات من الناحية الدينية (حرام شرعًا) لأنها مثل القمار، والقرآن الكريم واضح في هذا الشأن، ولكن لازال البعض يجري وراء المراهنات، ولم يتحرك اي مسؤول من وزارة الرياضة أو اتحاد الكرة أو اللجنة الأولمبية".

وأضاف: "سيتم الاكتفاء فقط بتقديم بلاغات، وقامت تلك المنصة بالنصب على الشباب فقط، وكل مرة نقوم بالمشاهدة فقط، ما يحدث كارثة، لأننا نترك هذه المنصات تتوغل في المجتمع".

وزاد: "خارج مصر هناك مراهنات ولكن هناك رقابة على الأندية واللاعبين والمدربين، ولكن في مصر الموضوع (زيطة)، وقد يصل الأمر إلى اللاعبين بسبب كثرة الأموال، وحتى الآن لا يوجد هناك تحرك لمنع هذه الأمور".

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