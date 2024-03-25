شبانة: الأهلي هو المتضرر الوحيد من التوقف الدولي.. وهذه رسالتي لـ حسام حسن

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه من غير مقبول وجود أي مزايدات في (الوطنية) سواء الجهاز الفني لمنتخب مصر أو في الأندية، مشيرًا إلى أن تصريحات حسام حسن المدير الفني قام بالمزايدة على أندية الأهلي والزمالك ومودرن فيوتشر.

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وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "المتضرر من الايقاف الدولي لمنتخب مصر هو النادي الأهلي الذي يرتبط بمواجهة قوية في دوري أبطال إفريقيا أمام سيمبا التنزاني، لأن حسام حسن قام بضم 10 لاعبين، بينما الزمالك هناك ثنائي فقط، ومودرن فيوتشر لاعب واحد".

وأضاف: "حسام حسن قام بإقحام الزمالك ومودرن فيوتشر رغم عدم تضررهما كثيرًا من الايقاف الدولي، كما أن مواجهة الفريقين في الكونفدرالية يوم 31 مارس الجاري، لكن الأهلي سيلعب يوم 29 وسيغادر القاهرة قبلها بيومين".

وأكمل: "حسام حسن قال أنه لن يقوم بإراحة أي لاعب أمام كرواتيا، وهي بمثابة رسالة إلى النادي الأهلي، جميعا نعلم أن المنتخب أهم، ونعلم بأن هناك تعارض في المواعيد، وما المانع من وجود تنسيق بين جميع الأطراف، منتخبات تنزانيا وتونس تركوا لاعبي سيمبا والترجي، فهل هؤلاء ليسوا وطنيين".

وواصل: "حجازي ترك المنتخب لظروف خاصة، في الوقت الذي تم الهجوم فيه على محمد صلاح، ورسالتي لـ حسام حسن (ما ينفعش المزايدة على الأهلي أو الأندية المصرية)، ورابطة الأندية فتحت لك الباب من أجل إقامة معسكر مبكر وقامت بتأجيل المباريات".

وزاد: "لو تحدثنا باللوائح، الأندية كان من الممكن عدم ترك لاعبيها خارج الأجندة الدولية مثلما يتعامل الأندية الأوروبية مع المحترفين المصريين، والأهلي أكثر نادٍ تعرض لأزمات مؤخرًا بعد إصابة محمد الشناوي ومشاركة مصطفى شوبير ولم يعترض على ذلك، ثم أصيب إمام عاشور، لو تحدثنا عن الوطنية فمن قام بالتضحية؟!".

وتابع: "كان من الممكن أن يكون رد حسام حسن أفضل من ذلك، وأن يكون هناك لغة أفضل في التصريح، منها ضرورة التفاهم مع الأندية، لماذا يحاول حسام حسن أن يكون طرف في أزمة، وهناك طرف آخر، مثل موضوع محمد صلاح، وهو لاعب مهم لمنتخب مصر وكذلك المدير الفني، لماذا نقوم بتحويل أي قصة (لطرفين).. وحاليا حسام حسن والأهلي؟!".

وأردف: "لم يطلب أحد من حسام حسن مجاملة الأهلي أو أي نادٍ آخر، ورغم وجود اتصال بين كولر ومدرب المنتخب للتنسيق قد يكون هناك التزام او اتفاق تم لم يلتزم به حسام حسن، لا أعرف لماذا يتم زرع المشاكل، وأن يتم وضع الجماهير بين خيارين، فهل الانحياز للمنتخب أم الانحياز للنادي، والمزايدة على فكرة الوطنية".

واستطرد: "منتخب مصر ليس في مقارنة مع الأهلي، نحن أكبر الداعمين لحسام حسن والجهاز الفني الحالي، لكن في نفس الوقت أن له الحق في أن يفعل ما يشاء، وأن تستمر الأزمات بدءا من محمد صلاح ثم الأهلي، وبعدها الزمالك، فلن نسمح باستمرار الصدامات والأزمات".

وأضاف: "أقول لحسام حسن، أنك لو لم تساهم في نجاح الأهلي والزمالك وباقي الأندية، فلن تستطيع النجاح مع المنتخب، ستكون قويًا بجميع الأندية، والأهلي لم يكن أنانيًا في مطالبه، خصوصا مع تعارض المواعيد، وتم تأجيل لقاء الزمالك مع البلدية من جانب الرابطة، وتم تفهم مطلب النادي الأبيض، رغم مخالفة ذلك للائحة".

وأتم: "على حسام حسن الحذر من الدخول في مشاحنات جديدة، لأن ذلك بداية (الفرقة) وأنت قوتك في الجماهير، وبذلك سوف تخسر جمهور الكرة المصرية، حتى لو تريد عمل شئ ما بسيناريو معين، يجب أن يكون هناك إخراج بشكل جيد".