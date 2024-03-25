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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيكهام ينتظر قرار الأهلي لحسم موقفه من عرض الزمالك

احمد رمضان بيكهام
احمد رمضان بيكهام

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا كليوباترا من ضمن اللاعبين الذين يرغب الأهلي في إعادتهم خلال الصيف القادم، مشيرًا إلى أن اللاعب أيضا ضمن حسابات نادي الزمالك.

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وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "بيكهام ايضًا في حسابات الزمالك، لكن اللاعب رد بشكل قاطع بأنه في انتظار قرار النادي الأهلي لحسم موقفه خلال الصيف المقبل".

وأضاف: "إذا الأهلي لم يُفعل بند شراء عقد بيكهام في الصيف المقبل، فأن اللاعب سيكون من حق وقتها الانضمام لأي نادٍ بما فيهم الزمالك".

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