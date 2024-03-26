تساقط الشعر ومشاكل في السمع.. كيف يتعامل الجسم مع الإجهاد؟

الإجهاد.. بعد تحليل البيانات من عدد من الدراسات، حدد موظفو الجمعية الطبية الأوروبية والأمريكية ردود الفعل الثمانية الأكثر إزعاجًا لجسمنا تجاه التوتر.

كيف يتعامل الجسم مع الإجهاد

عدم القدرة على التفكير والتحدث بشكل متماسك

لقد وجد العلماء أن إطلاق هرمونات التوتر في الدم يمكن أن يؤثر سلبًا على مناطق الدماغ المسؤولة عن القدرات التحليلية والتفكير النقدي في مثل هذه الحالة، يمكن للشخص أن يصبح مملا فجأة - على سبيل المثال، يصبح من الصعب عليه العثور على الكلمات الصحيحة لصياغة أفكاره.

خلل الحركة في الأمعاء الدقيقة

الرغبة في زيارة المرحاض بين الحين والآخر أثناء التوتر والإجهاد ترجع إلى عمل هرمون قشر الكظر الذي يسبب خلل الحركة في الأمعاء الدقيقة.

أمراض جلدية

التعرق الزائد، والتهاب الجلد التأتبي، وحكة الجلد – كل هذه أيضًا من العواقب النموذجية للإجهاد.

أعراض البرد

تعمل هرمونات التوتر على إضعاف جهاز المناعة في الجسم، لذلك قد يعاني الشخص من انزعاج نموذجي لنزلات البرد - سيلان الأنف والسعال وآلام الجسم.

تساقط الشعر

كلما طالت فترة التوتر والإجهاد لدى الشخص، كلما كانت حالة بصيلات شعره أسوأ، ولكن حتى لو انتهى التوتر، فإن الشعر لا يتعافى على الفور: إذ يستمر تساقطه لبعض الوقت.

مشاكل في السمع

غالبًا ما يشتكي الأشخاص الذين يعانون من التوتر والإجهاد من طنين في الأذنين، بالإضافة إلى ذلك، تتغير القابلية لإشارات الضوضاء - فهي لها تأثير أكثر إزعاجا بكثير، وهو نتيجة لتفاقم النظام السمعي الحساس.

شفاء طويل

بسبب التحول في استجابات الجهاز المناعي، حتى الإصابات البسيطة في الجلد والجسم تستغرق وقتًا أطول للشفاء.

وجع بطن

يدرك العلماء جيدًا الآثار السلبية لهرمونات التوتر والإجهاد على الجهاز الهضمي، وقد يعاني الشخص من الثقل والانتفاخ وألم شرسوفي، والذي لا يختفي أحيانًا بعد تناول الدواء.

ما هو إجهاد الجسم؟

الإجهاد هو استجابة نفسية وجسدية طبيعية لمتطلبات الحياة اليومية يمكن أن يتحول الشعور بالإرهاق من الضغط النفسي أو العاطفي إلى ضغوط عندما تشعر بعدم القدرة على إدارته، وفي حين أن مستوى معين من التوتر قد يحفز شخصًا ما ، فإن نفس المستوى من التوتر قد يزعج شخصًا آخر.