أسهل وصفة لعمل مهلبية قمر الدين بالزبيب وجوز الهند

مهلبية قمر الدين من أنواع الحلويات التي يشتهر بها شهر رمضان المبارك، كما تفضل ربات البيوت إعدادها لبساطتها ومكوناتها المتوافرة في كل منزل، لذا نقدم لكِ خطوات تحضيرها بسهولة.





مهلبية قمر الدين

طريقة عمل مهلبية قمر الدين

المقادير

قمر الدين

6 أكواب ماء

كوب سكر

نصف كوب نشا

ملعقة كبيرة ماء ورد

زبيب

جوز هند



طريقة التحضير

- قطعي قمر الدين مع الماء على النار.



- اضربى قمر الدين فى الخلاط ثم ضعيها على النار مرة أخرى.

- اضيفي السكر وقلبي.

- قلبي النشا في القليل من الماء ثم ضيفيه لخليط قمر الدين مع الزبيب.

- اتركي الخليط حتى الغليان وصبي المهلبية في كاسات التقديم.

- اضيفي على الوجه الزبيب وجوز الهند وقدميها باردة.