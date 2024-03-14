الخميس 14 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

أسهل وصفة لعمل مهلبية قمر الدين بالزبيب وجوز الهند

مهلبية قمر الدين
مهلبية قمر الدين

مهلبية قمر الدين من أنواع الحلويات التي يشتهر بها شهر رمضان المبارك، كما تفضل ربات البيوت إعدادها لبساطتها ومكوناتها المتوافرة في كل منزل، لذا نقدم لكِ خطوات تحضيرها بسهولة.


 

مهلبية قمر الدين

طريقة عمل مهلبية قمر الدين

المقادير

قمر الدين

 

6 أكواب ماء

 

كوب سكر

 

نصف كوب نشا

 

ملعقة كبيرة ماء ورد

 

زبيب

 

جوز هند
 

طريقة التحضير

- قطعي قمر الدين مع الماء على النار.
 

- اضربى قمر الدين فى الخلاط ثم ضعيها على النار مرة أخرى.

 

- اضيفي السكر وقلبي.

 

- قلبي النشا في القليل من الماء ثم ضيفيه لخليط قمر الدين مع الزبيب.

 

- اتركي الخليط حتى الغليان وصبي المهلبية في كاسات التقديم.

 

- اضيفي على الوجه الزبيب وجوز الهند وقدميها باردة.

 

txt

اصنعي مهلبية بالقهوة والكريمة وتمتعي بحلوى لذيذة

مواد متعلقة

لعلاج الانتفاخ في رمضان.. إليكم مشروبًا سحريًا

طريقة تحضير عصير الرمان بالموز لتعزيز المناعة في رمضان

جوري بكر تحتفل بمرور 6 أشهر على ميلاد نجلها| الكاجوال يبرز أنوثتها

تيا ديب تستعرض جمالها بفستان قصير| سعر صادم لحقيبتها

العرقسوس.. مشروب رمضاني يحميك من أمراض خطيرة وينعشك على الإفطار

ماريتا الحلاني تستعرض جمالها ببدلة عصرية ومكياج ناعم

أنغام تهنئ متابعيها بحلول رمضان وتتألق بالأبيض الجذاب

رضوى الشربيني تتألق بقفطان أبيض ومكياج ناعم في أول حلقاتها في رمضان

الجريدة الورقية