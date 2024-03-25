سناك رمضاني.. طريقة عمل قطايف بالجبنة والفستق

الـ قطايف المشوية بالجبنة والفستق من الأكلات الشهية التي يمكنك إعدادها في رمضان كسناك مقرمش ولذيذ، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.





طريقة عمل القطايف المشوية بالجبنة والفستق

المقادير

الشربات:

سكر : كوب

الماء : كوب

ماء الزهر : ملعقة صغيرة

عصير الليمون : قليل

- القطايف : نصف كيلو (جاهز)

- فستق حلبي : ربع كوب (مجروش)

- الجبن الأبيض : كوب (محلى)

- سكر البودرة : 2 ملعقة كبيرة

- ماء الزهر : ملعقة صغيرة

- سمن : ملعقة كبيرة



طريقة التحضير