البلالين والألوان تزين مائده إفطار 15 رمضان في عزبة حمادة بالمطرية ( صور)

اجتمع الجميع على أطول مائدة إفطار 15 رمضان في عزبة حمادة لتضم أكثر من 10 آلف صائم من شباب وبنات وسيدات ورجال وأطفال بين إجواء مميزه من المرح والسعادة والبهجة.

وحرص عددا كبيرا من المشاهير ونجوم الفن والإعلام أبرزهم الإعلامية لميس سلامة و الفنان وائل عبدالعزيز ووزيرة الهجرة السابقة نبيلة مكرم على مشاركة اجواء الإفطار الجماعي بين أهالي المطرية.

نبيلة مكرم تشارك اجواء البهجة على مائدة إفطار 15 رمضان في عزبة حمادة

وزينت المائده بالوجبات الساخنة والعصائر و الفواكة المختلفة لتجدد ذكرى الإفطار الجماعي للعام العاشر على التوالي بين أهالي المنطقة لتستضيف المطرية جميع الجنسيات الاجنبية ليستمتعون بمظاهر الاحتفالات الرمضانية والروحنيات الربانيه المتواجدة بين الصائمين والزوار.

وقدم سكان عزبة حمادة أفضل أنوا المحاشي في وجبات الافطار بجانب العصائر ولازبيا والكنافة بالمكسرات.

ولعبت البلالين والافتتات دور اساسي في رسم مظاهر البهجة في كل مكان لتضيف روح من السعادة والحب والود بين الجميع.