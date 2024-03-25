أشرف صبحي يشارك شباب وأهالي المطرية إفطار 15 رمضان

في أكبر مائدة افطار رمضاني في مصر ..

شارك الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، شباب وأهالي المطرية ، إفطار "١٥ رمضان "، والذي ينظمه مجموعة من شباب وأهالي المطرية على مدار سنوات ، احياءً للقيم والعادات المصرية الأصيلة.

وجاء حضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تلبية لدعوة شباب المطرية ، ووفاء بالوعد بحضور النسخة الحالية من الإفطار خلال لقاء سيادته بمنظمي الإفطار العام الماضي .

ووجه شباب المطرية وأهاليها الشكر للدكتور اشرف صبحي لحضوره الإفطار ، الذي يتم تنظيمه منذ عام 2013 كأطول مائدة رمضانية.

ومن جانبه ، وجه وزير الشباب والرياضة الشكر لشباب وأهالي المطربة على الدعوة لمشاركتهم الإفطار ، مثنياً على مجهودات شباب وأهالي المطرية في خدمة المجتمع واحياء القيم الايجابية والترابط المجتمعي من خلال هذا الحدث السنوى الهام .

حضر الإفطار فضيلة الشيخ الدكتور أسامه الأزهري - مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية ، والسفيرة نبيلة مكرم - وزير الهجرة السابقة ورئيس مجلس ادارة مؤسسة فاهم للدعم النفسي، الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية ، وعددا من السادة نواب مجلسي النواب والشيوخ ، وعدداً من السفراء والشخصيات الدولية والإعلاميين ومشاهير السوشيال ميديا ، والمؤثرين .