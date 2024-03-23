الأحد 24 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات للحفاظ على القولون من مشاكل الهضم

بوابة الوفد الإلكترونية

يُعتبر القولون جزءًا مهمًا من الجهاز الهضمي، وللحفاظ على صحته يتطلب اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن. تناول الأكلات المفيدة للقولون يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بالمشاكل الهضمية مثل الإمساك والإسهال والتهاب القولون، إليك بعض الأكلات التي يُعتقد أنها مفيدة لصحة القولون:

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تعرف على الأكلات الصحية لصحة القولون


1. الخضروات الورقية:
 - السبانخ والكرنب والكرفس: تحتوي هذه الخضروات على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تعزز صحة القولون وتسهم في تحسين حركة الأمعاء.


2. الفواكه الغنية بالألياف:
 - التفاح والأناناس والتوت والبرتقال: تحتوي هذه الفواكه على الألياف الغذائية التي تعمل كمنظف للقولون وتعزز عملية الهضم.

3. المكسرات والبذور:
 - اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان: تحتوي هذه المكسرات والبذور على أحماض دهنية أساسية وألياف غذائية تعزز من حركة الأمعاء وتحسن الهضم.

4. الحبوب الكاملة:
 - الشوفان والأرز البني والخبز الأسمر: تحتوي الحبوب الكاملة على الألياف الغذائية والمغذيات الأساسية التي تعمل على تحسين صحة القولون وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المعوية.

5. الأطعمة البروبيوتيكية:
 - الزبادي الطبيعي والكيفير والمخللات الطبيعية: تحتوي هذه الأطعمة على البكتيريا النافعة التي تعزز التوازن البكتيري في القولون وتحسن صحة الهضم.

6. المياه:
 - شرب كميات كافية من الماء: يساعد شرب الكميات الكافية من الماء على ترطيب القولون وتسهيل عملية الهضم والإخراج.


بالإضافة إلى تضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي، يُنصح أيضًا بتجنب تناول الأطعمة الدهنية والمقلية والمعالجة، وتقليل استهلاك السكريات المضافة والمشروبات الغازية. من خلال تضمين هذه الأكلات الصحية في نظامك الغذائي، يمكنك دعم صحة القولون والحفاظ على عملية الهضم بشكل صحيح وسليم.

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