الاستعلام عن نتيجة وظائف البريد المصري ٢٠٢٤.. يكثف الكثير من المواطنين الذين تقدموا للحصول على وظيفة بالبريد المصري، عن التفاصيل الكاملة للاستعلام بغية معرفة النتائج الخاصة بهم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة وظائف البريد المصري ٢٠٢٤

في البداية الدخول على بوابة الوظائف الحكومية من هنا

يجب اختيار استعلام من القائمة.

إدخال رقم الطلب الخاص بك والرقم الوطني.

ستظر لك نتيجة استعلامك على الشاشة

أخيرًا يتضح للمستعلم مدى القبول، أو المحاولة مرة أخرى وتحديد موعد إجراء الامتحان.

شروط القبول في الوظائف

السلوك الحسن والسمعة الجيدة.

يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيما في جمهورية مصر العربية.

عمر المتقدم لا يجب أن يتجاوز 30 سنة.

أن يحصل المتقدم على درجة جيد على الأقل في الثانوية العامة أو مؤهل معادل.

توافر التدريب والمهارات الضرورية للوظيفة المتقدم إليها.

اجتياز جميع الامتحانات والمقابلات المطلوبة.