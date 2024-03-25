الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات الاستعلام عن نتيجة وظائف البريد المصري ٢٠٢٤

وظائف البريد المصري
وظائف البريد المصري

الاستعلام عن نتيجة وظائف البريد المصري ٢٠٢٤.. يكثف الكثير من المواطنين الذين تقدموا للحصول على وظيفة بالبريد المصري، عن التفاصيل الكاملة للاستعلام بغية معرفة النتائج الخاصة بهم.

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في سطور.. كل ما تريد معرفته عن وظائف هيئة البريد المصري لعام 2024

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الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في وظائف البريد المصري لعام 2024

خطوات الاستعلام عن نتيجة وظائف البريد المصري ٢٠٢٤

في البداية الدخول على بوابة الوظائف الحكومية من هنا 

يجب اختيار استعلام من القائمة.

إدخال رقم الطلب الخاص بك والرقم الوطني.

ستظر لك  نتيجة استعلامك على الشاشة

أخيرًا يتضح للمستعلم مدى القبول، أو المحاولة مرة أخرى وتحديد موعد إجراء الامتحان. 

شروط القبول في الوظائف 

السلوك الحسن والسمعة الجيدة.

يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيما في جمهورية مصر العربية.

 عمر المتقدم لا يجب أن يتجاوز 30 سنة.

أن يحصل المتقدم على درجة جيد على الأقل في الثانوية العامة أو مؤهل معادل.

توافر التدريب والمهارات الضرورية للوظيفة المتقدم إليها.

اجتياز جميع الامتحانات والمقابلات المطلوبة.

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