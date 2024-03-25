اقرأ غدًا بالوفد.. مصر تجدد التحذير من أية عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: مصر تجدد التحذير من أية عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

إجراءات توفير مخزون استراتيجي من السلع لضبط الأسعار

"مدبولي": مصر حريصة على استمرار الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا

ضوابط جديدة لحل المنازعات الضريبية المتراكمة

الاحتلال الصهيوني يحول مستشفيات غزة إلى سلخانات إعدام

"نتنياهو" يعرقل مفاوضات الحرب لتركيع المقاومة

إعلان نتيجة مسابقة مساعد معلم في 15 محافظة

مصر تنفذ الإسقاط اليومي للمساعدات على غزة

مصر تجدد التحذير من أية عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية