الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

"منح حورية فرغلي 100 دولار".. مشادة بين بسمة وهبة ونزار الفارس على الهواء

بسمة وهبة ونزار الفارس
بسمة وهبة ونزار الفارس

كشف الإعلامي نزار الفارس، حقيقة منحه الفنانة حورية فرغلي 100 دولار مقابل إجراء الحوار معها، قائلا: "من قال ذلك؟! هي أكبر من هذا الأمر بكثير". 

وأحرج الفارس في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار، مقدمة البرنامج عندما سألته عن أجر حورية فرغلي، ورد عليها: "أنتِ مالك؟! أنتِ أدخلك إيه؟! لن أجاوب، هذا ليس من حقك". 

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وتابع الإعلامي العراقي: "هذا الشيء شخصي بيني وبينها عيب تعرفيه، هذا شيء خاص بي ولن أتحدث عنه ولن أجيب بكلمة واحدة، هذا عيب، لأنها أمور شخصية، فإذا تحدثت عن أجور الفنانين فإنهم سيغضبون"، لترد عليه بسمة وهبة قائلة: "ده مش شيء شخصي، ده شغل، أنت متهم وأنا أطلب إجابة". 

وعلق الإعلامي العراقي نزار الفارس، على اتهام الفنانة حورية فرغلي له بأنه عرض عليها 50 ألف جنيه مقابل فبركة خطوبتهما. 

وقال: "هذا كلام إعلام، لأن حورية صديقتي، فقد كنا نتحدث دائما عبر تطبيق واتس آب وأزورها في البيت، ما في خلاف بيني وبينها، هذا خلاف إعلام". وتابع الإعلامي العراقي: "وكيف أن أعرض على حورية فرغلي 50 ألف جنيه فقط؟! لو أردت أن أعرض عليها لكان العرض 2 مليون جنيه، هي فنانة كبيرة فكيف أمنحها يعادل أو 700 أو 800 دولار". 

وأكد: "أما بالنسبة إلى ظهورها في برنامجي، فقد حصلت على مقابل مادي، ومنحتها المقابل المادي واستلمه مني رجل أعمالها".

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