الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تاسعة البهاء.. كلمة سر المقاومة تردد بعد استهداف مناطق داخل الأراضي المحتلة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت سرايا القدس، في تمام الساعة التاسعة عن قصف عسقلان ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية مباركة.

ورددت عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية مصطلح تاسعة البهاء وقالت في تمام الساعة التاسعة : 09:00 تـوقــــــيـــت البهــــــــــاء {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ }.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية: إغلاق بعض مفترقات الطرق في غلاف غزة بتوجيه من "الجيش"في إطار رفع مستوى التأهب.

 

قصة تاسعة البهاء

وتعود قصة تاسعة البهاء لقائد عسكري سابق في المنطقة الشمالية وهو بهاء أبو العطا، والذي اغتيل في 12 نوفمبر من عام 2019، كان يوعز بإطلاق الصواريخ رداً على الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات عند الساعة التاسعة.

 

وقبل اغتياله من قبل مُسيرة إسرائيلية مع زوجته في منزله بحيّ الشجاعية شرقي مدينة غزة، ارتبط اسم بهاء أبو العطا بالساعة التاسعة، وكان الفلسطينيون إذا ما أطلقت صواريخ على الأراضي المحتلة ومستوطنات "غلاف غزة" عند الساعة التاسعة ينسبونها لـ"سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة "الجهاد" ولأبو العطا حتى من دون أن تعلن السرايا ذلك.

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