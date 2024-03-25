10 أطعمة تعزز المناعة وتبقيك بصحة جيدة.. تعرف عليها

يساعد النظام الغذائي الصحي على مكافحة الأعراض المزعجة لبعض الأمراض، مثل نزلات البرد والإنفلونزا. ولذلك، يمكن اعتماد بعض الأطعمة بشكل يومي لتعزيز نظام المناعة، ويقدم خبراء التغذية قائمة بعشر أطعمة يمكن لدمجها في النظام الغذائي اليومي أن تساعدك على تقوية جهاز المناعة بشكل طبيعي والحفاظ على الصحة العامة.

1. الفطر

يحتوي الفطر على السيلينيوم الذي قد يؤدي نقصه إلى زيادة التعرض للإصابة بالفيروسات، وفقا لدراسة نشرت في مجلة Nutrients.

ويعد الريبوفلافين والنياسين الموجودين في الفطر مهمين أيضا لنظام المناعة الصحي.

2. البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة والأطعمة البرتقالية الأخرى مثل الجزر واليقطين على البيتا كاروتين المضاد للأكسدة، وهو أحد أشكال فيتامين أ الضروري للحفاظ على البشرة قوية وقادرة على محاربة البكتيريا والفيروسات.

وتوضح كارا ليدون، أخصائية التغذية ومستشارة الأكل الحدسي: "يساعد فيتامين أ في تنظيم جهاز المناعة ويحميك من العدوى عن طريق دعم خلايا الجهاز المناعي والحواجز التي تمنع الأشياء السيئة. وتحتوي حبة بطاطا حلوة واحدة على أكثر من 380% من القيمة اليومية لفيتامين أ".

3. اللوز

اللوز مصدر ممتاز لفيتامين E، وهو أحد مضادات الأكسدة المسؤولة عن دعم جهاز المناعة.

ويمكن تناول حفنة (ربع كوب) لتحصل على 50% من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين E.

4. الزبادي

يحتوي الزبادي على خمائر نشطة تسمى البروبيوتيك. ويمكن أن يساعد ذلك في تحفيز جهاز المناعة والحفاظ على صحة الأمعاء والجهاز المعوي وخلوه من البكتيريا المسببة للأمراض.

وتميل منتجات الألبان، مثل الزبادي، أيضا إلى أن تكون مصادر جيدة لفيتامين د، حيث وجدت دراسة نشرت في Archives of Internal Medicine أن نقص فيتامين د يرتبط بزيادة خطر الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا.

5. الخضار الورقية

تعد الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت غنية بمجموعة كاملة من العناصر الغذائية، بما في ذلك الألياف ومضادات الأكسدة والفولات، وهو أمر مهم بشكل خاص لوظيفة المناعة، وفقا لدراسة نشرت في مجلة The Journal of Immunology.

6. الشاي

يحتوي الشاي الأخضر والأسود على مادة البوليفينول والفلافونويد، وهي مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الأمراض.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحمض الأميني المسؤول عن تعزيز المناعة، L-theanine، متوفر بكثرة في كل من الشاي الأسود والأخضر.

ويوصي الخبراء بشرب الشاي غير محلى يوميا لجني الفوائد.

7. الملفوف

تعتبر هذه الخضار الشتوية الرخيصة مصدرا للغلوتامين، والذي وجدت العديد من الدراسات أنه يعزز جهاز المناعة.

8. الثوم

يحتوي الثوم على عنصر الأليسين النشط الذي يحارب العدوى والبكتيريا بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات.

9. الشعير والشوفان

تحتوي هذه الحبوب على بيتا-غلوكان، وهو نوع من الألياف ذات القدرات المضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة التي وجد أنها تحفز جهاز المناعة.

ووفقا لدراسة نشرت في مجلة Physiology & Behavior، يمكن أن يساعد بيتا-غلوكان على تقوية جهاز المناعة ودعم المقاومة ضد مسببات الأمراض الغازية.

10. الأسماك

يساعد السيلينيوم، المتوفر بشكل خاص في المحار وسرطان البحر، خلايا الدم البيضاء على إنتاج السيتوكينات، البروتينات التي تساعد على إزالة فيروسات الإنفلونزا من الجسم.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن سمك السلمون والماكريل والرنجة غنية بدهون أوميغا 3، التي تقلل الالتهاب وتزيد من تدفق الهواء، ما يحمي الرئتين من نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي.



