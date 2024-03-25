ستديو Toys for Bob يعمل مع Xbox على لعبة جديدة

أبرم استوديو الألعاب المستقل حديثًا Toys for Bob، والذي أعلن الشهر الماضي أنه انفصل عن Activision المملوكة لشركة Microsoft، اتفاقية مع Xbox للعبة جديدة، وفقًا لـ Windows Central.

وبحسب ما ورد تم ذكر الصفقة خلال اجتماع دار البلدية الأخير. قامت شركة Toys for Bob بتطوير Spyro Reignited Trilogy لعام 2018 وكانت وراء Crash Bandicoot 4، إلى جانب منفذ Nintendo Switch لـ N. Sane Trilogy.

لا توجد تفاصيل حقيقية حتى الآن حول ما قد يكون عليه العنوان الجديد، بصرف النظر عن تعليق Matt Booty من Xbox بأنه سيكون متوافقًا مع نوع الألعاب التي اشتهرت بها Toys for Bob، وفقًا لمصادر استشهد بها Windows Central. قادت Toys for Bob أيضًا تطوير ألعاب Skylanders المبكرة التي تنبض بالحياة. على الرغم من خروجه مؤخرًا من عائلة Activision Blizzard/Microsoft، فقد أشار الاستوديو قبل ظهور أخبار صفقته مع Xbox إلى أنه سيظل منفتحًا للعمل مع صاحب العمل السابق في المشاريع المستقبلية.

في فبراير، قالت Toys for Bob إنها "تستكشف شراكة محتملة بين الاستوديو الجديد الخاص بنا ومايكروسوفت"، وأنها "واثقة من أننا سنواصل العمل بشكل وثيق معًا" مع Activision وMicrosoft. وكتب الاستوديو: "لذا، أبقوا أبواقكم مشتعلة وأعينكم لمزيد من الأخبار".