افتتاح الدورة الرمضانية في جامعة عين شمس

وسط أجواء مبهجة بدأت فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية وتنس الطاولة في جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

وينظم الدورة الرمضانية اتحاد طلاب جامعة عين شمس بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر وذلك على ملعب المدينة الجامعية لعدد ٢٥٦ فريق من طلاب مختلف كليات الجامعة بنظام خروج المغلوب .

مسابقات دورة جامعة عين شمس

ويشارك في فعاليات كأس تنس الطاولة في الدورة الرمضانية في جامعة عين شمس ٣٢ طالبا ، ٣٢ طالبة.

ويتم منح المراكز الثلاثة الأولى في مسابقات الدورة الرمضانية في جامعة عين شمس جوائز مالية وميداليات كالآتي :

- مسابقة كرة القدم الخماسي :

(المركز الأول ٩٦٠٠ جنيه - المركز الثاني ٨٠٠٠ جنيه - المركز الثالث ٦٤٠٠ جنيه ).

- مسابقة تنس طاولة طلبة:

( المركز الأول ١٠٠٠ جنيه - المركز الثاني ٨٠٠ جنيه - المركز الثالث ٦٠٠ جنيه ).

- مسابقة تنس طاولة طالبات:

( المركز الأول ١٠٠٠ جنيه - المركز الثاني ٨٠٠ جنيه - المركز الثالث ٦٠٠ جنيه ).