"خان الزعفران" أمسية رمضانية لرابطة خريجي جامعة عين شمس

في أجواء رمضانية، أقامت رابطة خريجي جامعة عين شمس، أمسية رمضانية مميزة بعنوان "خان الزعفران" بساحة الحرم الرئيسي للجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الوهاب عزت القائم بتسيير أعمال أمين المجلس الجامعات الخاصة، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي والمشرف العام علي الأمسية، والدكتورة ريم الكباريتي مدير إدارة روابط الخريجين بالجامعة ومنظم الأمسية، والدكتور صالح هاشم أمين عام اتحاد الجامعات العربية سابقا ورئيس الجامعة الأسبق ، والدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار الأسبق وعميد كلية الآثار السابق ، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات، بالإضافة إلى خريجي الجامعة وعددا من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين.

تفاصيل أمسية رابطة خريجي جامعة عين شمس

أمسية رابطة خريجي جامعة عين شمس

وأقيمت الأمسية الرمضانية لرابطة خريجي جامعة عين شمس في أجواء تاريخية وشرقية مستلهمة من شارع المعز وتضمنت باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات.

أمسية رابطة خريجي جامعة عين شمس

ومن بين فعاليات أمسية رابطة خريجي جامعة عين شمس حفل غنائي بمشاركة كورال هارموني بقيادة المايسترو محمود وحيد، بالإضافة إلى الاستمتاع بعروض التنورة وبازار ثرى إلى جانب سحور رمضاني من أشهى الأطباق الشرقية وعلى أنغام التخت الشرقي.

أمسية رابطة خريجي جامعة عين شمس

وأعرب الحضور عن خالص شكرهم لرابطة خريجي جامعة عين شمس على هذه الأمسية المميزة.