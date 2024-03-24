الأحد 24 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

ألسن عين شمس تطلق قافة خيرية لدار أيتام بالقاهرة

جانب من القافلة
جانب من القافلة

أطلقت كلية الألسن في جامعة عين شمس، قافلة خيرية لأحد دور الأيتام بمحافظة القاهرة تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية. 

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جاء ذلك تحت إشراف الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاجتماعة والفنية برعاية الشباب وطلاب اتحاد الكلية، وعدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

هدايا قافلة ألسن عين شمس 

وقامت قافلة ألسن عين شمس بتقديم هدايا عينية مكونة من مواد غذائية وملابس  لأطفال دار الأيتام بفرعيها بمحافظة القاهرة.

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