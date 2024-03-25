بطول 8 كيلو.. مجلس القبائل العربية يتضامن مع غزة بمائدة بدون إفطار بالعريش

أعلن مجلس القبائل العربية عن تنظيم اطول مائدة إفطار علي ساحل مدينة العريش الجمعة المقبلة بدون إفطار تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والاحوال المعيشية الصعبة التي يتعرضون لها مع استمرار العدوان الاسرائيلي.

وبحسب بيان رسمي لمجلس القبائل العربية، فإن المائدة الطويلة تأتي ضمن فاعلية "حكاية خير" والتي أطلقها مجلس القبائل العربية، والتي تبدأ بافتتاح قرية الامل احدي القري الاكثر احتياجا التي تم تطويرها خلال الأشهر الماضية.

ويحضر الفاعلية كلا من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ وكبار العائلات وشيوخ القبائل في شمال سيناء.

وتتضمن فاعليات مبادرة حكاية خير حفل لتكريم حفظة القرآن الكريم، وتكريم عدد من أسر الشهداء وتقديم مساعدات تيسير الزواج علي عدد من الفتيات الي جانب تقديم رحلات عمرة مجانية علي هامش الحفل.

وأعلن بيان مجلس القبائل العربية عن إقامة فقرة فنية يقدمها المنشد وائل الفشني خلال الحفل المقرر إقامته في قرية سما العريش، عقب كلمة وزير الشباب والرياضة وكلمة وزيرة التضامن الاجتماعي.