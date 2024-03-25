وزارة الشباب : البرنامج القومي للتوعية بــ«مخاطر الإدمان الإلكتروني» يصل جنوب سيناء

ضمن سلسلة من الأمسيات الرمضانية المتنوعة







واصلت وزارة الشباب والرياضة ؛ من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني _ الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية ؛ تنفيذ سادس محطات المرحلة الأولي من البرنامج القومي للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني شعار « شباب واعي » بمحافظة جنوب سيناء ، بمشاركة 150 شاب وفتاة ، علي مدار يومي 23 و 24 من مارس الجاري ، وذلك ضمن خُطة وزارة الشباب والرياضة نحو تنفيذ سلسلة من الأمسيات الرمضانية المتنوعة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة .

جاء ذلك بحضور دكتور هاني صبري ، مدرس طرق تدريس المواد الفلسفيه بجامعه السويس ، الدكتور ايهاب الحو ،عضو هيئة تدريس كليه التربيه جامعه السويس .

حيث تحدثا حول مفهوم الإدمان الإلكتروني وأنواعه وأثره على الشباب والأسرة والمجتمع المصري وطرق مكافحة الإدمان الإلكتروني سواء الذاتية أو النفسية كما تناول كيفية التوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني واقتراح برنامج علاجي وقائي للشباب للحد من الإدمان الإلكتروني بين أوساط الشباب .

وتطرقا الي الآثار السلبية للإدمان الإلكتروني علي الشباب والأسرة والمجتمع حيث يؤدي إلى الانعزال واضطرابات الإدراك الحسي والسلوك العدواني والعنف الشديد ومن ضمن الآثار السلبية " الآثار الصحية " يؤدي إلي ضعف البصر ، التأثير على الصحة العقلية ، السمنة ، التهاب فقرات الرقبة والعمود الفقري ، الصداع المستمر ، ضعف الذاكرة " ، و "الآثار النفسية : " الإكتئاب ، الأرق ، التقلبات المزاجية، الشعور باللامبالاة "، و "الآثار الإجتماعية " مثل العزلة الإجتماعية ، سوء الحالة المادية ، عدم ممارسة الرياضة ، الخلافات الأسرية ".

من المقرر تنفيذ البرنامج بـــ 7 محافظات [ القاهرة ؛ البحيرة ؛ الشرقية ؛ الإسماعيلية ؛ جنوب سيناء ؛ المنيا ؛ الوادي الجديد ]





