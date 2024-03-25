العملات المشفرة: بيتكوين ترتفع إلى مستويات قياسية جديدة

عادت العملات المشفرة لتحقيق مكاسب مؤخرا، بما في ذلك عملية بيتكون. وعلى الرغم من ارتفاع بيتكوين مؤخرًا إلى مستويات قياسية جديدة تزيد عن 70 ألف دولار، فإن النشاط على سلسلة بلوكتشين بيتكوين لا يزال بطيئًا، مما يشير إلى معنويات قوية بين المستثمرين.

بيتكوين

وفقًا للبيانات التي تتبعها "Glassnode"، تظل القيمة بالدولار لمتوسط التحويلات عبر السلسلة على blockchain Bitcoin أقل بكثير من الذروة التي شوهدت خلال السوق الصاعدة لعام 2021. يفسر المحللون في "Blockware Solutions" هذا على أنه علامة على أن المستثمرين يتمسكون بمخزون عملات بيتكوين تحسبًا لارتفاع الأسعار.

وخلال آخر 24 ساعة ارتفعت بيتكوين بأكثر من 2% إلى مستوى 66.9 ألف دولار، فيما ارتفعت عملة إيثريوم 1.5% إلى 3438 دولارا، وفقا لبيانات على منصة "coinmarketcap".

العملة المشفرة بيتكوين

بيتكوين

لا يزال متوسط حجم التحويل عبر السلسلة بالدولار الأميركي أقل بكثير من المستويات التي شوهدت خلال السوق الصاعدة السابقة، مع عدم نقل أي قيمة كبيرة على السلسلة، كما هو مذكور في أحدث نشرة إخبارية لـ "Blockware Intelligence". وهذا يشير إلى أن "لا أحد يريد البيع".

في حين أن الارتفاع الأخير في سعر بيتكوين يُعزى إلى احتضان وول ستريت لصناديق بيتكوين المتداولة الفورية المدرجة في بورصة ناسداك، مما أدى إلى تركيز الحجم الفوري في صناديق الاستثمار المتداولة هذه، وتشير مقاييس أخرى أيضًا إلى المعنويات القوية بين المستثمرين الذين تغلبوا على السوق الهابطة في عام 2022.

ويتوقع العديد من المحللين أن يرتفع سعر بيتكوين إلى ستة أرقام في الأشهر المقبلة، ومن المحتمل أن يصل إلى ذروة أعلى بكثير من 150 ألف دولار.

يعتقد المحللون في "Blockware" أنه بمجرد أن يبدأ السعر في التحرك بشكل ملحوظ، سيرتفع الحجم على السلسلة مع انتقال العملات القديمة إلى البورصات لبيعها. وحتى ذلك الحين، يشير الحجم المنخفض على السلسلة إلى عدم وجود زخم في عروض البيع.