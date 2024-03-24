أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالبنوك صباح اليوم الأحد

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ، ننشر أسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنيه المصري بالبنوك بمستهل تعاملات اليوم الأحد، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، فضًلا عن الاحداث والصراعات الدولية التي يشهدها العالم وتؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات العربية والاجنبية اليوم:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 46.88 للشراء و47.01 للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري نحو 50.88 جنيه للشراء، 51.01 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 59.50 جنيه للشراء، 59.65 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري نحو 52.20 جنيه للشراء و 52.38 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 12.42 جنيه للشراء و 12.46 جنيه للبيع

وجاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 151.60 جنيه للشراء و 152.10 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 12.68 جنيه للشراء و 12.73 جنيه للبيع