أسعار العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات اليوم الأحد

سعر العملات العربية والأوروبية.. شهد سعر الجنيه المصرية امام العملات العربية والأوروبية، حالة من الاستقرار، خلال تعملات اليوم الأحد 24 مارس 2024، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار العملات العربية والأوروبية اليوم الأحد، وجاءت على النحو الآتي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري



سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.60 جنيه للشراء، و46.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري



وسجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 50.89 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري



وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 59.49 جنيه للشراء، و59.69 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري



وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 52.20 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري





وسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.42 جنيه للشراء، و12.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري



وسجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 151.60 جنيه للشراء، و152.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري



وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 12.68 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري



وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري



وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 30.79 جنيه للشراء، و30.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري



وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 123.63 جنيه للشراء، و124.02 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري



وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 121.05 جنيه للشراء، و121.42 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري



وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 12.77 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 65.64 جنيه للشراء، و66.02 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري



وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.47 جنيه للشراء، و6.49 جنيه للبيع.

