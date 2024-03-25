الإثنين 25/مارس/2024 - 08:00 م 3/25/2024 8:00:51 PM

شهر رمضان المبارك، هو شهر العطاء والخيرات، حيث تتجلى فيه أبرز صور التكافل الاجتماعى، الذى يعد أحد أهم معالم الشهر الفضيل، «ولتكن منكم أمة يَدْعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهَوْن عن المنكر وأولئك هم المفلحون».

وفى هذا الإطار، تواصل الدولة المصرية منذ سنوات، وضع الخطط والاستراتيجيات وإطلاق المبادرات، على مدار العام، خصوصًا فى شهر الرحمات والمغفرة، لضمان حقوق المواطنين البسطاء عمومًا، وفى القلب منها الفئات الأولى بالرعاية.

وفى ظل ما نعانيه من أزمة اقتصادية حادَّة، لا تخفى على أحد، طالت الجميع بلا استثناء، فإن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى تكوين بوتقة واحدة تضم حقوق كافة فئات المجتمع، من مرأة وطفل وشباب وكبار سن وذوى همم وغيرهم، لأن بناء الجمهورية الجديدة يستند فى الأساس إلى نهج التكافل والمشاركة، لتعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدنى.

لعل أبرز مبادرات الدولة والحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، كانت سنّ القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، الذى تم إنشاؤه بشكل غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ثم قرار رئيس الوزراء بإصدار لائحته التنفيذية.

هذا التحالف يستهدف بالأساس تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، إضافة إلى تعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

كما يستهدف إنشاء هذا التحالف، إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومى، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وأجهزة الدولة المعنية.

ومعلوم أن التحالف الوطنى ينظم عمله من خلال توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى تحت مظلة واحدة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو تعزيز حقوق الإنسان، ليكون التضافر مؤثرًا لتكامل الجهود، بما يحد من ازدواجية المعايير وتداخل المهام.

وقد لاحظنا فى الفترة الأخيرة، خصوصًا قبل وأثناء شهر رمضان المبارك أن التحالف الوطنى يعمل على توسيع نطاق مبادراته لتشمل قطاعات إضافية، إضافة إلى تطوير الهيكل الإدارى للتحالف، ليضم لجانًا، تكون فيها كل لجنة مسئولة عن أحد الملفات، إلى جانب أن يكون للتحالف مقرَّات فى جميع المحافظات لتسهيل مهام عمله داخلها.

ما تابعناه خلال الأسابيع الأخيرة هو نجاح مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فى تعزيز التكافل الاجتماعى، من خلال تقديم كراتين رمضان وملابس وإعانات للأسر الأولى بالرعاية خلال الشهر الكريم، حيث بلغ إجمالى عدد المستفيدين ما يقارب العشرين مليونًا، بإجمالى تكلفة تقترب من المليارى جنيه، ولذلك نتمنى أن تسود روح التكافل فى المجتمع، كما أوصى بذلك رسولنا الكريم، ليس فى الشهر الفضيل فحسب، وإنما على مدار العام.

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