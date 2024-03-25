رابطة أبناء النوبة المصريين بالمملكة المتحدة تنظم حفل إفطار جماعي

نظمت رابطة أبناء النوبة المصريين بالمملكه المتحدة، حفل الإفطار الرمضاني الجماعي لعام ٢٠٢٤م، والذي يتم اقامته سنويا تزامنا مع انتصارات العاشرمن رمضان المجيدة، والتي ستظل رمزًا للعزة والكرامة والتضحية .

وشارك بالحضور العديد من أبناء الرابطة ،من كافة الأجيال و السادة اعضاء السلك الدبلوماسي، من السفارة والقنصلية المصرية، ومصر للطيران ، والسادة أعضاء المجلس المصري ببريطانيا ،والذي يضم جميع الجاليات والجمعيات والروابط، والاتحادات المصرية العاملة في المملكة المتحدة

،واتسم الافطار بأجواء نوبية خالصة، وكان في مقدمة الأكلات على مائدة الإفطار، الأكلات النوبية ومنها الويكة والإتر ، والمشروب المحلي الأبرية ، والكركديه، وظهر خلال هذه المناسبة مدي تماسك وترابط أبناء النوبة ،في ديار الغربه مع تمسكهم بالحفاظ على عاداتهم ،وتقاليدهم وتراثهم النوبي الأصيل بالرغم من بعد المسافات.



وخلال الحفل تم الإعلان عن الأم المثاليةللرابطة لهذا العام ٢٠٢٤م ، وهي السيدة الفاضلة امال يعقوب.

و كما قدم رئيس الرابطة عبدالله هلال ابراهيم التهاني للشعب المصري ، والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان ، ومتمنيا لمصرنا الحبيبة الأمن والأمان والازدهار .

والدعاء إلى أهالى غزة و فلسطين الأبية، بالعزيمة والنصر بأذن الله تعالى .

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