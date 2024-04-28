خاص.. منظومة إلكترونية جديدة لمنع تسريب السلع التموينية للسوق السوداء

علمت "الوفد " أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعتزم تطبيق نظام الكترونى جديد لصرف السلع التموينية اعتبارا من مايو المقبل.

يقضى النظام الجديد ربط مخازن الجملة ومنافذ بيع السلع التموينية مثل المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين ومنافذ جمعيتى بشبكة الكترونية واحدة لاحكام صرف السلع التموينية ومنع تسريبها للسوق السوداء.

والتصدى لأي محاولة من شأنها الأضرار بمصلحة المواطن والاستيلاء على أموال الدعم.

وسوف يتم تعميم المنظومة الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية إلكترونيا على جميع المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، وذلك بعد نجاحها في محافظات الأقصر وبورسعيد، ومطروح وبني سويف.بداية من أكتوبر ٢٠٢١.

وكان الدكتور عمرو مدكور ، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي قد تقدم بمقترح إلى الدكتور علي المصيلحى وزير التموين منتصف أبريل الجاري ،تضمن المقترح تعميم تطبيق منظومة الاستعاضة السلعية الخاصة بالربط بين منظومة صرف السلع التموينية ومنظومة مراقبة المخزون، على مستوى باقي الجمهورية، بعد نجاحها في أربع محافظات ،حيث يقوم النظام الجديد لصرف سلع المقررات على مراقبة السلع إلكترونيا منذ خروجها من مخزن الجملة إلى منافذ التموين وصرفها للمستفيدين على البطاقات التموينية ، لضمان وصول الدعم إلى المستحقين.

وأوضح "مدكور" أنه تم تطبيق منظومة الاستعاضة النقدية تجريبياً بمحافظة الأقصر اعتبار من شهر أكتوبر 2021 وكذا بمحافظة بورسعيد اعتبارا من شهر مارس 2022، ثم لحقت بهما كلا من محافظتي مطروح - بني سويف) في سبتمبر 2023.

تم تطبيق المنظومة في محافظات (البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - السويس - الإسماعلية - بورسعيد - الفيوم).

- أسيوط - الوادي الجديد - أسوان - الأقصر اعتبار من شهر أكتوبر 2023.

ثم تم تطبيق المنظومة في محافظات (الغربية - الشرقية - الدقهلية - المنوفية - القليوبية - المنيا - سوهاج - قنا).

- البحر الأحمر اعتبار من شهر سبتمبر 2023.

بينما تم إرجاء تطبيق المنظومة في محافظات القاهرة - الجيزة – الإسكندرية، مع استبعاد محافظتي شمال وجنوب سيناء نظرا لعدم الميكنة حتى الآن.

تطبيق المنظومة على 3 سلع أساسية وهى السكر والزيت والمكرونة



